Акимжан ответил будущему сопернику: «Увидел только его слова «будет не легко»

Теги MMA Sports.ru - Казахстан Жасулан Акимжан Naiza Fighting Championship Спорт Казахстана

Казахстанский боец, претендент на титул Eagle FC Жасулан Акимжан ответил на интервью своего ближайшего соперника по командному гран-при NAIZA Тимура Серикулы:

«Я увидел только «БУДЕТ НЕ ЛЕГКО И ПОСТАРАЮСЬ СДЕЛАТЬ», – приводит слова бойца NAIZA.

Их бой, как и весь турнир NAIZA 49 пройдет в Алматы в феврале.

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