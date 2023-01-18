Акимжан ответил будущему сопернику: «Увидел только его слова «будет не легко»
Казахстанский боец, претендент на титул Eagle FC Жасулан Акимжан ответил на интервью своего ближайшего соперника по командному гран-при NAIZA Тимура Серикулы:
«Я увидел только «БУДЕТ НЕ ЛЕГКО И ПОСТАРАЮСЬ СДЕЛАТЬ», – приводит слова бойца NAIZA.
Их бой, как и весь турнир NAIZA 49 пройдет в Алматы в феврале.
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