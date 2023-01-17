Тимур Серикулы о бое с Жасуланом Акимжаном: «Это моя первая серьезная проверка в карьере, к бою буду на пике»

Тимур «Акула» Серикулы заменил Улана Тамгабаева в бою с Жасуланом Акимжаном в рамках командного гран-при NAIZA.

О выходе на замену, давление и заготовках на бой Тимур рассказал в интервью Sports.ru Казахстан:

– Можно сказать, что это моя первая серьезная проверка в спортивной карьере. Давления нет, я более чем уверен, что к бою буду на пике своей формы. Как и на любой поединок выхожу с одной целью – победить. Будет не легко, но я знаю, что в этом бою я выйду победителем, по воле Всевышнего.

– Ты вышел на коротком уведомлении, не будет ли проблема подойти к этому бою готовым на 100%?

– Если посмотреть мои первые два боя, я там оба раза выходил на замену. Поэтому для меня проблем нет. С тренерским штабом сделали пару заготовок, которые попытаюсь сделать в бою.

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