Казахстанец Рябов выступит на турнире в лиге Шлеменко
Лига Shlemenko FC, базирующаяся в Омске, 3 февраля проведет свой шестой турнир, в рамках которого выступит казахстанский боец Захар Рябов.
Свой последний бой Рябов провел на совместном турнире лиг NAIZA и Eagle FC, проиграв решением Константину Андрейцеву.
Соперником на турнире в Омске у Захара станет россиянин Дмитрий Веженко.
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