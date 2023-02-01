Казахстанец Рябов выступит на турнире в лиге Шлеменко

Теги MMA Александр Шлеменко Sports.ru - Казахстан EFC Naiza Fighting Championship Спорт Казахстана

 Лига Shlemenko FC, базирующаяся в Омске, 3 февраля проведет свой шестой турнир, в рамках которого выступит казахстанский боец Захар Рябов.

Свой последний бой Рябов провел на совместном турнире лиг NAIZA и Eagle FC, проиграв решением Константину Андрейцеву.

Соперником на турнире в Омске у Захара станет россиянин Дмитрий Веженко.

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