Казахстанец Рябов выступит на турнире в лиге Шлеменко

Лига Shlemenko FC, базирующаяся в Омске, 3 февраля проведет свой шестой турнир, в рамках которого выступит казахстанский боец Захар Рябов.

Свой последний бой Рябов провел на совместном турнире лиг NAIZA и Eagle FC, проиграв решением Константину Андрейцеву.

Соперником на турнире в Омске у Захара станет россиянин Дмитрий Веженко.

«Он провел 95% своей карьеры, сражаясь с водителями Uber». Что в мире говорят о Головкине

Дамир Исмагулов объявил о возобновлении карьеры в UFC

Стерлинг про Рахмонова: «Его ударка лучше, чем у Чимаева»