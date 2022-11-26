Ербосынулы вышел из комы и обратился к казахстанцам: «Нелегкий спорт»

Казахстанский боксер Айдос Ербосынулы вышел из комы и в телефонном разговоре обратился у болельщикам: «Ассаламалейкум, Казахстан! Как вы поживаете? Я потихоньку иду на поправку по воле Всевышнего. Получил травму после этого боя. Все-таки спорт, которым мы занимаемся, нелегкий. Поэтому такие ситуации бывают иногда. Пусть Всевышний благословит всех, кто желает мне здоровья! Спасибо!», — приводят слова боксёра Suleimen Promotion

Айдос потерпел поражение нокаутом кубинскому боксеру Давиду Моррелю в бою за пояс чемпиона мира по версии WBA в суперсреднем весе.

После боя Ербосынулы экстренно госпитализировали, ему диагностировали кровоизлияние в мозг. Он был введен в искусственную кому и вскоре прооперирован.

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