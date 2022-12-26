Ербосынулы о своем поражении: «Долго ждал этого боя»

Казахстанский боксер Айдос Ербосынулы в своем инстаграме прокомментировал последний бой с кубинцем Давидом Моррелем, который завершился поражением:

«В моем последнем бою я не смог оправдать ожидания страны. Горький вкус поражения я впервые ощутил на профессиональном ринге. Понятно, что в спорте, как и в жизни, победа и поражение идут рука об руку. Я долго ждал этого боя. Бой должен был состояться чуть раньше, и мы были к этому готовы. Но по какой-то причине команда соперника на какое-то время затянула поединок. Конечно, не просто оставаться в форме 10-12 месяцев. Кроме того, это правда, что нелегко следить за своим весом после долгого перерыва в боях. Перед взвешиванием перед боем я провел 3 тренировки без еды за 56 часов. Только так я смог сделать вес. Почему ты не следил за весом? — скажете вы, но я правильно скинул вес. Потому что я ел только то, что мне давал мой диетолог, и воздерживался от того, что он мне не давал. Однако случилось то, что случилось. Я не поддаюсь мыслям типа «Если бы я сделал это, то было бы так, а если бы я сделал это, было бы так». Это было написано в моей судьбе. Понятно, что и в этом тоже есть польза. Но я думаю, что я смог показать мужественный казахский характер на ринге, Альхамдулиллах».

Айдос потерпел впервые в карьере проиграл бой чемпиону мира по версии WBA Regular Давиду Моррелю, после чего был доставлен в больницу с кровоизлиянием в мозг.

Казахстанец был введен в искусственную кому и прооперирован. Впоследствии боксер успешно восстановился и вернулся в Казахстан.

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