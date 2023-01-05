Жалгас Жумагулов о несправедливых решениях судей: «На бумаге рекорд испортили, но люди все видят»

Казахстанский боец UFC Жалгас Жумагулов, отвечая на вопросы страницы team_zhumagulov_official рассказал о том, как он реагирует на несправедливые решения судей:

«Как я говорил уже об этом, на бумаге мне испортили рекорд, но люди все видят и знают, где и в каких боях одержал победу»

Свой последний на данный момент бой Жумагулов проиграл очень спорным решением судей американцу Чарльзу Джонсону.

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