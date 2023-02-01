«Кыргызский Тайсон» ответил на вызов Шарипова: «Я возобновляю карьеру ради боя с тобой»

«Кыргызский Тайсон» Канат Келдибеков ответил на вызов казахстанца Нурбергена Шарипова:

«Духу у меня хватит на всех имен, названных здесь! И ты уже сливался с боя со мной, не знаю травма ли там была или твой инстинкт самосохранения. Это уже не важно. Никогда не сомневайся в духе кыргызов и казахов. Несмотря на здоровье и долгий простой, я возобновляю карьеру ради боя с тобой. Пусть победит сильнейший!».

Таким образом, их бой добавлен в кард турнира Mergen FC, который состоится в Атырау в феврале.

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