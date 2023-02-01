Нурберген Шарипов бросил вызов бойцам АСА

Теги MMA Расул Мирзаев ACA Sports.ru - Казахстан Мохаммед Хейбати Нурберген Шарипов Спорт Казахстана

Казахстанский боец ММА Нурберген Шарипов, после снятия с боя Мохаммеда Хейбати, остался без соперника и начал бросать вызовы бойцам АСА:

«Расул Мирзаев сказал нет, Хейбати соскочил с боя, может у тебя хватит смелости выйти против меня, Канат Келдибеков?»

Мирзаев (18-4) свои последние 4 боя провел в АСА, проиграв 3 из них, в том числе казахстанцу Арману Оспанову. Келдибеков (20-7) также идет на серии из трех поражений в АСА в пяти боях.

Шарипов свой последний бой также провел в российской лиге, уступив бразильцу Фроесу. Должен был Нурберген вернуться в октагон в рамках февральского турнира в Атырау Mergen FC.

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