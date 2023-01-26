Артем Резников о краже в Таиланде: «Поймать бы этого гада»

Казахстанский боец ММА Артем Резников прокомментировал кражу у него 7 тысяч долларов на отпуске в Таиланде.

«Поймать бы этого гада. Вся вилла в камерах, а в итоге работала только одна», – написал Резников под видео в социальных сетях с предполагаемым грабителем.

«Если бы Жако подписали в UFC раньше, он был бы в топ-5». Финалист Гран-при NAIZA Амангельды о тренировках с Рахмоновым, бое за пять миллионов и казахстанцах в сильнейшей лиге

«У меня рабский контракт». Олимпийский чемпион Елеусинов пошел на открытый конфликт с менеджером

«Я снова голоден до побед». Действующий боец ACA Каршыга Даутбек спустя полтора года возвращается в октагон