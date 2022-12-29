Жасулан Акимжан может провести следующий бой в NAIZA
В начале 2023 года пройдёт финал командного гран-при NAIZA, в котором встретятся DAR Team и Tobet Top Team.
За команду из столицы Казахстана может выступить боец Eagle FC Жасулан Акимжан (9-2).
Об этом в интервью NAIZADAI сообщил тренер и основатель команды Tobet Top Team Диас Кабдуов.
Однако в интервью также отмечается, что у Акимжана, выступающего в 66 кг, есть контрактные обязательства с лигой Хабиба Нурмагомедова и только после согласования с ними казахстанский боец сможет принять участие в гран-при.
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