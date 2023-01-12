Акимжан проведет бой с Тамгабаевым в гран-при NAIZA
Лига NAIZA анонсировала финал командного гран-при, главным призом которого станет 50 миллионов тенге.
В рамках гран-при в легком весе сойдутся Жасулан Акимжан и Улан Тамгабаев.
Жасулан (9-2) является бойцом лиги Eagle FC, где считается одним из претендентов на титул. Свой последний бой провел также в NAIZA, нокаутировав иранца Матифа Сафари.
Улан (9-7) свой последний бой провел в лиге UAE Warriors, выиграв решение Джавонхира Имавова.
В финале командного гран-при сойдутся DAR Team и TOBET Top Team. Турнир состоится 25 февраля.
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