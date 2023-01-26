Оскар де ла Хойя: «Надеюсь, что GGG одумается и поймет, что ему нужен Хайме Мунгуйя»

Промоутер Оскар де ла Хойя, сотрудничающий с мексиканским средневесом Хайме Мунгуйя, выразил заинтересованность в организации поединка его подопечного с чемпионом мира WBA/IBF/IBO Геннадием Головкиным.

– Проблема состоит в том, с кем драться Мунгуйя. Очень трудно искать ему соперников. Он готов биться за титул чемпиона мира, а все топовые бойцы среднего и второго среднего веса — на PBC. Наша дверь открыта, мы готовы к переговорам с кем угодно, чтобы сделать эти большие бои. Мунгуйя готов драться с кем угодно. Он хочет большие имена. Такие как Чарло. Он хочет драться с самыми именитыми соперниками.

Я надеюсь, что такой боец как GGG одумается и поймет, что ему нужен Хайме, чтобы совершить камбэк, сделать заявление после поражения от Канело. Геннадию нужен «партнер по танцам», поэтому такой бой подошел бы обоим парням. Надеюсь, мы сможем обсудить этот вопрос с людьми GGG и сумеем рано или поздно устроить их поединок. В противном случае мы вынуждены будем пойти в другом направлении и стучаться в двери к PBC, - сказал Де ла Хойя в интервью Fight Hub TV.

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