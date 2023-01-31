Батыр Джукембаев: «Хочу провести минимум три боя в этом году»

Казахстанский боксер первой полусредней весовой категории Батыр Джукембаев (20-1, 16 КО) в интервью Prosports.kz раскрыл планы на 2023 год.

– Батыр, в конце прошлого года состоялось ваше возвращение на ринг. Как оцените свое выступление в бою с Ксолани Мкотели?

– Спасибо. Я всегда выхожу на ринг показывать зрелищный бой и болельщики это знают. Мкотели оказался крепким, умным и опасным соперником. План на бой был не спешить, прибавлять в каждом раунде и находить изъяны в обороне оппонента.

В середине боя хорошо разогнался, начал поднимать темп. За нокаутом не гнался, но увидел момент и смог его дожать. Для меня это был хороший бой после такой паузы.

– На том вечере бокса присутствовал брат Геннадия Головкина Максим. После боя он поздравил тебя?

– Да, поздравил. Хочу поблагодарить всех тех, кто пришел поддержать меня в тот день. Максим Головкин лично прилетел ради этого боя, ему отдельный рахмет. Он высоко оценил мое выступление и уровень соперника. Также поговорили о моем спарринге с Теренсом Кроуфордом в США.

Максим обратил внимание на мой арсенал, сказал, что он стал мощнее и разнообразнее. Было приятно услышать от него такую оценку.

– Это был ваш первый поединок в Казахстане. Какого это было боксировать на родине?

– Очень сильно переживал. Даже выступая в Канаде в главном бою вечера или когда бился на канале Showtime – таких волнений не было. Боксировать в Казахстане – большая ответственность и важный момент в моей карьере. Рад, что смог ярко выступить. Поддержка родной публики сильно мотивирует.

– Какие планы на 2023 год? Есть ли в планах взять реванш у Сабриэля Матиаса?

– На этот год большие планы. Во первых, сейчас рассматриваем разные предложения и строим стратегию на 2023 год. Хочу провести минимум три боя. В том числе титульный, чтобы продвигаться в рейтинге. Считаю, что после моей крайней победы я вернулся в чемпионскую гонку.

Матиас – один из сильнейших боксеров в моем весе. В будущем, я хочу взять у него реванш. Никогда не избегал таких боев, на сей раз я буду выступать уже на другом уровне, с другой подготовкой. Сейчас ведем переговоры, ближе к весне будут точные новости.

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