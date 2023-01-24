Азат Максум о Исмагулове: «Если будет реванш, Дамир должен забрать бой»

Казахстанский боец Азат Максум, которого называют следующим казахом в UFC рассказал о своем отношении к объявлению о завершении карьеры Дамиром Исмагуловым:

«По поводу Дамира Исмагулова — он тоже очень сильный боец, пять боев в UFC не каждый может выиграть. В бою с Арманом он просто не полностью раскрылся. Если будет реванш, Дамир должен забрать бой.

Я хочу, чтобы они с Жумагуловым не завершали карьеру. Они — наши старшие братья и примеры для нас»

Исмагулов 1 января объявил о завершении спортивной карьеры.

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