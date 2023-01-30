Жанибек Алимханулы вошел в топ-3 средневесов рейтинга The Ring, Головкин – первый

Официальный сайт журнала The Ring обновил рейтинги боксеров во всех весовых категориях.

В среднем весе чемпион мира WBA Super, IBF и IBO Геннадий Головкин остался на первом месте, а обладатель пояса WBO Жанибек Алимханулы улучшил положение с четвертого до третьего места.

1 (1). Геннадий Головкин (Казахстан) 2 (3). Хайме Мунгуйя (Мексика) 3 (4). Жанибек Алимханулы (Казахстан) 4 (6). Карлос Адамес (Доминиканская Республика) 5 (-). Лиам Смит (Великобритания) 6 (7). Риота Мурата (Япония) 7 (8). Сергей Деревянченко (Украина) 8 (9). Эрисланди Лара (Куба) 9 (10). Феликс Кэш (Великобритания) 10 (5). Крис Юбенк-младший (Великобритания).

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