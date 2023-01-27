Эксперт: «Наиболее выгодным с финансовой точки зрения для Алимханулы будет поединок с Зерафой»

Американский журналист Джек МакКафферри предложил чемпиону мира в среднем весе по версии WBO казахстанцу Жанибеку Алимханулы (13-0, 8 КО) соперников для следующей защиты титула.

«Алимханулы провел успешную защиту и, судя по его амбициозным планам, должен выходить на ринг регулярно. Учитывая, что все звездные соперники избегают встречи с казахстанцем, ему предстоит выбрать кого-то из претендентов по линии WBO.

Очень хороший вариант провести бой с британцем Феликсом Кэшем, который побеждал его предыдущего соперника Дензела Бентли. Наиболее выгодным с финансовой точки зрения будет поединок с австралийцем Майклом Зерафой, который мечтает привезти чемпионский бой в свою страну. Также для обычной защиты титула подойдет аргентинец Хуан Мануэль Таборда. Все варианты очень интересные, было бы интересно взглянуть на эти поединки», – отметил МакКафферри.

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