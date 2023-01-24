Боксерский промоутер о выступлении Исмагулова: «Рассматриваю одного из бывших чемпионов в качестве соперника Дамира»

Известный боксерский промоутер Владимир Хрюнов рассказал о дебюте Дамира Исмагулова в профи-боксе:

«У него уже есть большое имя в единоборствах. Что касается UFC, это его выбор, если он решил не проводить больше боев по ММА. А так, мы сделали Дамиру предложение провести профессиональный бой по боксу на одном из ближайших шоу нашего промоушена в Москве. С соперником мы удивим, я сейчас рассматриваю одного из бывших чемпионов мира, хочу, чтобы звезда Дамира продолжала сиять, но уже на небосклоне профессионального бокса»

Исмагулов завершил 2023 год поражением Арману Царукяну, после чего 1 января объявил о завершении спортивной карьеры.

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