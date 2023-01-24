Саят Абдрахманов о возвращении Исмагулова: «Он не сказал свое последнее слово»

Менеджер Дамира Исмагулова Саят Абдрахманов ответил на вопрос о завершении спортивной карьеры бойца:

«Я думаю, мы еще увидим Дамира, он еще не сказал свое последнее слово, он еще себя покажет. У него уже были предложения от других организаций, очень хорошие финансово, но он не захотел уходить из UFC на такой ноте, после поражения. Еще один поединок он может провести. Если бы мы хотели уйти, мы бы уже ушли. Если бы он захотел»

Исмагулов свой последний бой проиграл Арману Царукяну. Это поражение стало первым в UFC для Дамира.

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