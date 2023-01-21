Игорь Лазорин о будущем Исмагулова: «Дамир вернется»

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 Известный российский журналист, специализирующийся на ММА, Игорь Лазорин в своем инстаграме отвечая на вопросы подписчиков поделился мнением о карьере Дамира Исмагулова:

«Я думаю, что Дамир сейчас со здоровьем разберется, немножечко отдохнет психологически и вполне вероятно, что вернется, потому что он не такой старый парень еще. У него есть определенные перспективы, драйв. Я думаю, и силы физические позволяют. Поэтому, я думаю, мы его в боях еще увидим. Вопрос только где».

В своем последнем бою в UFC Исмагулов потерпел поражение Арману Царукяну единогласным решением судей.

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