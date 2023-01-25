Райымбек Орынбай о бое Самусев – Джабраилов: «У Коли очень опасные локти»

Казахстанский боец ММА Райымбек Орынбай поделился ожиданиями от боя за титул чемпиона NAIZA в полулегком весе между Николаем Самусевым и Сайфуллой Джабраиловым:

– Коля – физически крепкий боец, хороший ударник, у него очень опасные локти. У Сайфуллы хорошая борьба, а также опасная ударка, он может рискнуть и в последний момент кинуть решающий удар. Думаю, что шансы на победу равные, так как встречаются два сильных оппонента.

- После последнего боя с Джабраиловым, твой сокомандник Нурбек Кабдрахманов. Какие у него шансы в бою с Сайфуллой, если он состоится?

– Нурбек очень хорошо набрал в Америке, и у него идеальная антропометрия для нашего веса. Он будет очень не удобен для Сайфуллы, и может одержать победу, но точно знает лишь Всевышний.

Райымбек успел провести бои и с Самусевым и с Джабраиловым в бою за титул лиги.

«Если бы Жако подписали в UFC раньше, он был бы в топ-5». Финалист Гран-при NAIZA Амангельды о тренировках с Рахмоновым, бое за пять миллионов и казахстанцах в сильнейшей лиге

«У меня рабский контракт». Олимпийский чемпион Елеусинов пошел на открытый конфликт с менеджером

«Я снова голоден до побед». Действующий боец ACA Каршыга Даутбек спустя полтора года возвращается в октагон