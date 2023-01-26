Президент NAIZA о финале командного гран-при: «Выиграть принципиально для обоих команд, на кону все»

Президент NAIZA Нурбек Карабала о финале командного гран-при, в котором встретятся DAR Team и Tobet Top Team:

«Когда дерёшься один и ответственен только за свой результат-это одно, а когда ты должен выиграть, чтобы выиграла команда-это совсем по-другому.

Впервые в истории Казахстана, бойцы будут драться, и стараться завершить досрочно, ведь каждая победа, завершенная в ранних раундах, дает огромное преимущество команде.

Представьте себе, даже если твои одноклубники выигрывают со счетом по поединкам 3-0, то следующие две выигранные досрочно схватки соперника могут отдать победу его команде.

Я уже представляю, как тысячи фанатов, стоят, да, да, именно СТОЯТ и во все горло кричат название своих команд.

Конечно в этом плане, у DAR TEAM преимущество, ведь они базируются в Алмате, и тут их фанатов намного больше, но думаю, Тобетовцы тоже постараются приехать и поддержать своих.

Выиграть- принципиально важно для обоих команд,они понимают, что на кону все.

Мы специально выделили секторы отдельные для обоих клубов, чтобы их болельщики могли собраться в одном месте!»

Финал гран-при пройдет в рамках турнира NAIZA 49 25 февраля.

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