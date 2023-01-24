Жумабеков проведет бой с Кю

Теги MMA Sports.ru - Казахстан Жуман Жумабеков Naiza Fighting Championship Спорт Казахстана

Жуман Жумабеков 18 марта в рамках турнира NAIZA 50 проведет бой с корейцем Кю Сунг Кимом.

Этот бой должен был состояться еще в ноябре, однако представитель Южной Кореи снялся с поединка из-за проблем с сердцем.

Главным боем этого турнира станет противостояние Фаниля Рафикова и Наримана Аббасова.

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