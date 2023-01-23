Нурбек Карабала о будущем Кабардиева: «К концу года мы увидим его в UFC»

Президент лиги NAIZA рассказал о Магомеде Кабардиеве, которому в феврале предстоит принять участие в гран-при лиги «Наше Дело»:

«Все бойцы, которые состоят с нами в юридических отношениях, должны нас уведомлять о том, что будут выступать в другой лиге. В случае с Кабардиевым, я вообще не против, потому что этот бой не по правилам ММА, там больше стойки, как было в Fight Night. У него будут хорошие соперники – Дивнич, тот же Перс, он может заработать, подраться, подтянуть медийку. Думаю, что эти бои пойдут ему на пользу.

У нас большие планы, связанные с Магомедом. Мы планируем развивать всех бойцов, которые стали у нас чемпионами, помогать им, вне зависимости в NAIZA или в другой лиге. Николай Самусев, Магомед Кабардиев, Алиби Идрис – это все наши чемпионы, мы полностью отвечаем за их судьбу, развитие. Думаю, что Кабардиев выиграет это гран-при и скорее всего сразится с победителем боя «Рафиков – Аббасов». Если у Магомеда все будет хорошо, то к концу года мы увидим его в UFC. Его заметили, оценили технику, харизматичность, неординарное ведение боя, одним словом достаточно интересный стиль».

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