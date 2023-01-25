Рафаиль Абассов после победы над Кисилевым: «Я здесь, где бонус?»
Казахстанский боец Рафаиль «Метис» Аббасов прокомментировал свой нокаут на турнире по кулачным боям промоушна Hardcore Fighting Championship.
Аббасову потребовалось всего 30 секунд, чтобы вырубить россиянина Сергея Киселева по прозвищу «Кувалда».
— Да-да, я здесь не просто так. 77, Hardcore, встречайте! Хотел бы передать привет своему городу, Актобе, всему Казахстану, всем братьям из Киргизии. Всем спасибо, кто помогал в моей подготовке, моим братанам. Я здесь, встречайте! Бонус, бонус, конечно же. Где бонус? — сказал Аббасов после своей победы.
В феврале прошлого года Рафаиль стал первым казахстанским чемпионом лиги Mahatch, взяв пояс в полусреднем весе.
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