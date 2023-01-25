Рафаиль Абассов победил нокаутом Сергея Киселева в лиге Hardcore

Казахстанский боец среднего веса (до 75 кг) Рафаиль «Метис» Аббасов успешно дебютировал в российском Hardcore. 32-летний боец за 30 секунд отправил Сергея «Кувалду» Киселева в глубокий нокаут. Россиянин встал с помощью врачей и кислородной маски.

20 февраля прошлого года Рафаиль стал первым казахстанским чемпионом Mahatch, взяв пояс в полусреднем весе.

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