Рафаиль Абассов победил нокаутом Сергея Киселева в лиге Hardcore

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Казахстанский боец среднего веса (до 75 кг) Рафаиль «Метис» Аббасов успешно дебютировал в российском Hardcore. 32-летний боец за 30 секунд отправил Сергея «Кувалду» Киселева в глубокий нокаут. Россиянин встал с помощью врачей и кислородной маски. 

20 февраля прошлого года Рафаиль стал первым казахстанским чемпионом Mahatch, взяв пояс в полусреднем весе. 

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