Бакытжанулы проведет бой в UAE Warriors
Свой следующий бой в карьере Асылжан Бакытжанулы проведет в лиге UAE Warriors.
Казахстанец уже выступал в этой лиге, финишировав Хассана Юсефи во втором раунде.
Свой последний бой Асылжан провел в RCC, уступив решением Ивану Штыркову.
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