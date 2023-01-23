Бакытжанулы проведет бой в UAE Warriors

Свой следующий бой в карьере Асылжан Бакытжанулы проведет в лиге UAE Warriors.

Казахстанец уже выступал в этой лиге, финишировав Хассана Юсефи во втором раунде.

Свой последний бой Асылжан провел в RCC, уступив решением Ивану Штыркову.

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