Рой Джонс: «Крис Юбенк обладает инструментами, чтобы побить Головкина»

Рой Джонс, который в настоящее время тренирует британца Криса Юбенка-младшего, хотел бы увидеть противостояние своего подопечного с чемпионом мира в среднем весе по версиям WBA/IBF/IBO Геннадием Головкиным.

В ночь с 21 на 22 января в Манчестере Юбенк сразится со своим соотечественником Лиамом Смитом. После этого Крис надеется заполучить поединок с Головкиным летом.

– Если Конор Бенн не будет доступен для Юбенка после боя со Смитом, то я бы хотел, чтобы он сразился с Геннадием Головкиным. Но если это будет Бенн, то этот поединок мне тоже нравится, однако в нем есть опасность. Поражение от Бенна было бы серьезной потерей.

Это опасный бой, потому что Бенн бы набирал вес, а нам бы наоборот пришлось его сбросить. Поединок с Головкиным был бы лучше, потому что в нем нам пришлось бы больше доказать и цена выигрыша была бы куда выше, чем в бою с Бенном. Я знаю, что Крис обладает инструментами, чтобы побить Головкина. Я всегда предпочитаю такие бои, как с Головкиным, в которых люди думают, что мы не можем победить, поединки с шансами 50 на 50. Это те бои, в которых вы производите фурор, — сказал Джонс в интервью с Vegas Insider.

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