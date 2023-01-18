Экс-чемпион мира Уильямс: «Головкин просто постарел. Время всех настигнет»

Экс-чемпион мира в первом среднем весе по версиям WBA, IBF и IBO Джулиан Уильямс прокомментировал возможность боя с казахстанцем Геннадием Головкиным.

«Я знал, что в среднем весе мне будет более комфортно. Для меня проще укладываться в лимит. Дополнительные шесть фунтов это большая разница, я чувствую себя гораздо лучше. Я не уверен в том, насколько я далеко от титула, но считаю, что получу возможность подраться за пояс – не знаю против кого, но против кого-то из чемпионов я все же выйду. Главный в среднем весе это Геннадий Головкин, у него больше всего поясов, у него самое известное имя, у него есть наследие, которое он собой несет.

Я считаю, что он просто постарел. Время всех настигнет. Но, тем не менее, он боец уровня зала славы, великолепный боксер, я его очень уважаю», – сказал Уильямс.

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