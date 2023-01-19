Крис Юбенк: «На всей планете нет другого боя, который хотели бы видеть больше, чем мое противостояние с GGG»

Экс-чемпион мира в двух весовых категориях Крис Юбенк-младший в очередной раз заявил, что хотел бы подраться с обладателем титулов по версиям WBA Super, IBF и IBO в среднем весе Геннадием Головкиным в 2023 году.

– Я теперь совсем другой парень. Я чувствую себя более комфортно в своей шкуре и лучше знаю эту игру. Я старался сделать так, чтобы наш бой состоялся, а Эдди Хирн отдал его Келлу Бруку - еще одно имя, которому я бы хотел в какой-то момент отомстить. Поединок с GGG – великолепный бой и мы пытаемся заполучить его на лето.

Я не чувствую за собой никакого спада. Не знаю, будет ли этот поединок сейчас значить для меня больше, чем тогда. Это бой огромного масштаба – что тогда, что сейчас. Но теперь я – более известное имя. В этом плане наш бой стал лучше. У него есть пояса, а я хочу эти пояса. На всей планете нет другого боя, который фанаты бокса хотели бы видеть больше, чем мое противостояние с Головкиным. Это бой, который нужно сделать. К тому же, это денежный поединок. Он больше ни с кем не заработает столько же, сколько со мной. Разве что, кроме Канело. Но этот бой уже никто не хочет видеть, – заявил в интервью Seconds Out Юбэнк-младший.

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