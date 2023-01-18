Карл Фроч: «Юбенк наверняка может победить Головкина»

Бывший чемпион мира Карл Фроч считает, что британский средневес Крис Юбенк-младший способен одолеть обладателя титулов WBA/IBF Геннадия Головкина, если перед этим пройдет Лиама Смита.

«Бой со Смитом может сложиться в любую сторону, и я пока не решил, кто, на мой взгляд, победит. Любой из них может выиграть. Но если Юбенк одолеет Смита, то ему нужно смотреть в сторону чемпионского титула в среднем весе.

Сейчас Геннадию Головкину больше 40 лет, и я знаю, каково это – быть старше 40. Ты замедляешься, теряешь скорость. Твои рефлексы и лучшие годы остаются в прошлом. Так что Юбенк наверняка может его победить.

Люди скажут: «Это смешно, он не может побить Головкина». Геннадий не тот, каким был в 35 лет. Поэтому его однозначно можно победить. Мы видели это», – сказал Фроч Sky Sports.

Напомним, что поединок Юбенка со Смитом состоится 21 января в Манчестере.

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