Крис Юбенк: «Я должен вырубить Смита, чтобы перейти к бою с Головкиным»

Британский боксер Крис Юбенк-младший прокомментировал предстоящий бой с соотечественником Лиамом Смитом 21 января.

На пресс-конференции перед боем Смит разозлил Юбенка провокационными высказываниями. В частности, экс-чемпион поставил под сомнение гетеросексуальную ориентацию Криса, заявив, что «никто никогда не видел его с женщиной».

– Своими заявлениями он сделал это противостояние личным. Поэтому я с удовольствием выйду и накажу его. Теперь это не просто бизнес, но еще и личное. Я хочу вырубить этого парня. Мне необходимо побеждать в сокрушительной манере, чтобы дальше перейти к боям с большими именами в дивизионе - то есть с GGG, - заявил в интервью Sky Sports Юбенк.

Напомним, что Юбэнк неоднократно заявлял, что надеется провести бой с Головкиным летом 2023 года.

«Я снова голоден до побед». Действующий боец ACA Каршыга Даутбек спустя полтора года возвращается в октагон

«Время в любителях исчерпано». Чемпион Европы по ММА Исбулаев к дебюту в профи готовится под руководством тренера Жумагулова и Морозова

😍Дзюдоистка Айгерим Абилкадирова – возможно, самая красивая спортсменка из Казахстана