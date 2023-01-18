Дима Билан о Боранбаеве: «Кайрат, ты редкой души человек»

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Известный российский певец Дима Билан отреагировал на обращение руководителя алматинского «Кайрата» Кайрата Боранбаева к подписчикам в социальных сетях.

«Кайрат, ты редкой души человек! Дай бог тебе всего самого доброго!», – написал артист.

Ранее Боранбаев заявил, что хочет прервать молчание и рассказать всю правду. 

Напомним, функционер подозревается в хищении средств в квазигосударственном секторе в особо крупном размере. Бизнесмен был задержан в марте прошлого года.

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