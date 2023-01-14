Артем Резников ответил на вызов Багова: «Первая цель у меня Вартанян, вторая – ты, Али»

Казахстанский боец ММА Артем Резников ответил на вызов Али Багова.

«Я собирался выиграть Гран-при и потом подраться за пояса ACA, но после твоего поста у меня появилось желание сделать «север-юг» одному из лучших грэпплеров. Так что первая цель Эдуард (Вартанян), а после победы, ты, братец», – сказал боец.

Ранее Багов в социальных сетях вызвал Резникова на бой в случае победы казахстанца в Гран-при ACA.

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