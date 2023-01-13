Асу Алмабаев о бое Рафиков – Аббасов: «Я всегда верю в Фаниля»

Казахстанский боец ММА Асу Алмабаев поделился ожиданиями от боя Фаниля Рафикова и Наримана Аббасова:

«Лично не следил за Аббасовым, если честно в целом малом смотрю бои, даже своих соперников максимум 1-2 боя. Я верю в себя и выхожу побеждать. Я верю всегда в Фаниля, он может раскрутить бой»

Бой Аббасов- Рафиков состоится на турнире NAIZA 50 в марте 2023 года.

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