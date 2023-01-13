Фаниль Рафиков о противостоянии с Аббасовым: «Он для меня удобный соперник»

Казахстанский боец Фаниль Рафиков о противостоянии с Нариманом Аббасовым:

«Это один из самых больших бой в СНГ, думаю, что он выйдет далеко за пределы Казахстана. Расскажу предысторию, я готовился просто выступить, позвонил президент NAIZA Нурбек Карабала, предложил этот бой. Я сразу сказал: «Да». Я еще летом просматривал бои Наримана Аббасова, у меня было предчувствие, что мы можем встретиться. Понятно, что ему нужно закрывать поражение, в топовую лигу он не пойдет, потому что там по контрактным обязательствам можно застрять на долго. Считаю, что Нариман удобный для меня соперник, маленького роста, крепыш. Не могу сказать, что это прям серьезное испытание, были и посильнее соперники, тот же Алихан Сулейманов. Но при этом не могу сказать, что это бой рядовой, это большой бой однозначно»

Бой состоится на турнире NAIZA 50 в марте 2023 года.

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