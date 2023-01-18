Тимур «Акула» Серикулы ответил Акимжану: «Те, кто возвышает себя, будут унижены»

Теги Sports.ru - Казахстан Жасулан Акимжан Naiza Fighting Championship Спорт Казахстана

Казахстанский боец Тимур «Акула» Серикулы ответил на высказывание будущего соперника Жасулана Акимжана.

«Те, кто возвышает себя, будут унижены. Те, кто ведут себя смиренно, будут возвышены.

P.S. Посмотрим, куда денется твоя смиренность, когда закроется клетка», – сказал Серикулы.

Бой в рамках NAIZA 49 пройдет в феврале в Алматы.

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