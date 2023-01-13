Алмабаев про UFC: «Мне дважды предлагали на замену, но были контрактные обстоятельства»

Асу Алмабаев рассказал о возможности выступить в UFC:

«Мне UFC дважды предлагали на замену выйти, но за месяц. 10 декабря проходил турнир во Флориде, но тогда я готовился на свой бой 26 декабря в BRAVE. Даже не спрашивал о соперниках, потому что у меня были контрактные обязательства. Дивизион не смотрел, но знаю, что чемпион Фигерейдо. Сейчас ярко там выступает Мокаев, он и результат дает и трешток. Для меня было бы интересно провести реванш с Тагиром Уланбековым. Но я готов, если UFC дадут контракт – погнали»

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