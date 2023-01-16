Тимур «Акула» Серикулы выступит против Жусулана Акимжана на Naiza49

Теги MMA Sports.ru - Казахстан Naiza Fighting Championship Спорт Казахстана

Казахстанский боец Тимур «Акула» Серикулы выступит на турнире Naiza49. Боец заменит снявшегося из-за травмы Улана Тамгабаева и встретится с Жасуланом Акимжаном на Grand-Prix 5X5.

Турнир пройдет 25 февраля в Алматы в СК им.Балуана Шолака.

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