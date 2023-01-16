Тимур «Акула» Серикулы выступит против Жусулана Акимжана на Naiza49

Казахстанский боец Тимур «Акула» Серикулы выступит на турнире Naiza49. Боец заменит снявшегося из-за травмы Улана Тамгабаева и встретится с Жасуланом Акимжаном на Grand-Prix 5X5.

Турнир пройдет 25 февраля в Алматы в СК им.Балуана Шолака.

Дзюдоистка Айгерим Абилкадирова – возможно, самая красивая спортсменка из Казахстана

Бокс, UFC и NAIZA. ТОП-5 событий из мира единоборств 2022 года по мнению читателей Sports.ru Казахстан

Жалгас Жумагулов о продолжении карьеры в UFC: «По контракту еще один бой»