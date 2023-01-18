Кабардиев примет участие в гран-при «Наше Дело». Первый соперник – экс-чемпион М-1

PRO MMA podcast анонсировал следующий бой чемпиона NAIZA Магомеда Кабардиева.

Кабардиев примет участие в гран-при лиги «Наше Дело». Первым соперником станет экс-чемпион лиги М-1 в легком весе Максим Дивнич.

Стоит отметить, что Дивнич выиграл титул у Джамбулата Курбанова, затем проиграв Мансуру Барнауи. При этом получил еще один титульный шанс в бою с Дамиром Исмагуловым, проиграв техническим нокаутом.

Дата боя – февраль 2023 года.

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