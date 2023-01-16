Морозов о шансах Рахмонова на титул: «UFC он очень выгоден»

Казахстанский боец UFC Сергей Морозов оценил перспективы своего соотечественника Шавката Рахмонова:

«У Шавката все шансы на чемпионство есть. Во-первых, у него победная серия. Ни для кого не секрет, что для UFC он очень выгоден, удобен благодаря нулю в графе поражений. UFC он реально интересен. Они его сейчас четко будут вести к большим боям, это же понятно. Шавкат может [стать чемпионом] — у него есть возраст, время. Я считаю, что Шавкат сейчас в самом расцвете сил. Он сейчас даже лучшая версия того, каким он был в М-1. Тогда он молодой лев был — старался, бился где-то на характере. Сейчас он уже матерый. Он сам крепнет, сильнее становится. Его впереди ждут большие бои, крупные испытания. Я надеюсь, он их пройдет достойно, победит и выиграет пояс. Чтобы из Казахстана больше людей подписывалось в UFC. И пусть он эту славу, если она его, иншаАллах настигнет, преодолеет хорошо, и чтобы она его не сбила с пути»

Рахмонов свой следующий бой проведет 4 марта.

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