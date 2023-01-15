Чемпион Eagle FC Нургожай о возвращении Джонса: «Это будет лучший бой года»

Чемпион Eagle FC Дияр Нургожай на своей странице в Инстаграмм отреагировал на возвращение чемпиона UFC Джона Джонса и его первый бой за титул в тяжелом весе протиф Сирила Гана:

«Это будет лучший бой 2023 года. Посмотрим, в каких кондициях подойдет к бою Джонс».

Бой Джонс – Ган станет главным на турнире UFC 5 марта. В этом же карде выступит Шавкат Рахмонов, который подерется с Джеффом Нилом.

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