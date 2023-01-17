Вице-президент АСА о проведении боя Резников – Вартанян в Казахстане: «Лига пытается быть справедливой»

Вице-президент AСА Асланбек Бадаев в интервью «Вестнику ММА» рассказал, где планируется проведение финального боя Гран-при в легком весе между Артемом Резниковым и Эдуардом Вартаняном:

«Есть предложение с казахской стороны провести этот бой у них. Но я переговорил с Майрбеком Хасиевым, с руководством лиги и вынесли такое решение, что будет нечестно проводить этот поединок дома у одного из участников — в Казахстане или в Армении. Будет лучше провести этот бой на нейтральной стороне. Было бы оправданно, если бы этот бой провели в Казахстане. Там он зашел бы, это был бы стадионный бой, это был бы другой выхлоп, другое внимание. И это был бы бой, который мы могли бы сравнить с любым другим противостоянием из других лиг. Но АСА пытается быть лигой справедливой, и поэтому мы не хотим давать фору одному из участников. Армения тоже фигурировала, разговоры были. Но с казахской стороны уже есть определенное предложение. Нам его озвучили, и я его тоже озвучил руководству. Но, увы, принято решение, что этот поединок пройдет на нейтральной территории. Скорее всего, это будет Москва»

Ориентировочная дата финала май-июнь 2023 года

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