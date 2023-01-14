Али Багов Резникову: «Если выиграешь Гран-при ACA, готовься испытать на себе «север-юг»

Теги MMA ACA Али Багов Sports.ru - Казахстан Артем Резников Спорт Казахстана

Российский боец ММА Али Багов прокомментировал предстоящий финал гран-при ACA в легком весе между Артемом Резниковым и Эдуардом Вартаняном.

«Не вздумай проиграть этот Гран-при, иначе мне снова прийдется перекрыть кислород Эдику (Вартаняну – Sports.ru). А если выиграешь, готовься испытать на себе «север-юг»», – сказал боец.

Дзюдоистка Айгерим Абилкадирова – возможно, самая красивая спортсменка из Казахстана

Бокс, UFC и NAIZA. ТОП-5 событий из мира единоборств 2022 года по мнению читателей Sports.ru Казахстан

Жалгас Жумагулов о продолжении карьеры в UFC: «По контракту еще один бой»

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий