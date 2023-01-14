Али Багов Резникову: «Если выиграешь Гран-при ACA, готовься испытать на себе «север-юг»

Российский боец ММА Али Багов прокомментировал предстоящий финал гран-при ACA в легком весе между Артемом Резниковым и Эдуардом Вартаняном.

«Не вздумай проиграть этот Гран-при, иначе мне снова прийдется перекрыть кислород Эдику (Вартаняну – Sports.ru). А если выиграешь, готовься испытать на себе «север-юг»», – сказал боец.

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