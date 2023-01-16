Хирамагомедов о бое Вартаняна и Резникова: «Артему будет тяжело»

Боец АСА Гаджмурад Хирамагомедов в интервью MMA.Metaratings.ru дал прогноз на предстоящий бой Эдуарда Вартаняна и Артема Резникова.

«Вартанян умеет подбирать ключи, четко подходит к бою. Резникову будет тяжело, Эдуард и бороться умеет, у него есть клинч, и локтями он хорошо работает. А Резников в стойке ничего не показал, по крайней мере я не видел, чтобы он в стойке кого-то ронял или разбивал. А Вартанян может в стойке работать, бороться умеет, знает позиции и болевые. Артему будет тяжело», – сказал Хирамагомедов.

Финал Гран-при ACA Резников – Вартанян ориентировочно запланирован на май-июнь 2023 года.

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