Юсуф Раисов о финале гран-при АСА: «Думаю, что Артему по силу перевести Эдика»

Боец АСА Юсуф Раисов сделал прогноз на финал гран-при в легком весе Артем Резников – Эдуард Вартанян:

«Я не удивлен, что они в финале. Я знал, что в гран-при любой из нас мог выйти в финал, АСА собрали лучших легковесов, ТОП-10 в мире. Я уверен, что каждый из нас без всяких проблем мог бы пройти почти любого легковеса в мире. Та работа, которую мы делаем, она позволяет так думать. Если говорить о финале, оба одержали хорошие победы, но при этом было видно, что у Артема что-то не пошло в поединке с Кошкиным, возможно из-за болезни. Каждый из них может навязать свою игру, так что в пятираундовом поединке любой может выйти победителем. Сможет ли Артем переводить Вартаняна? Это его работа, думаю, что ему под силу перевести Эдика».

Раисов в полуфинале гран-при проиграл техническим нокаутом Вартаняну.

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