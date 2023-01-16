Морозов о допинге: «Пробовал, но мне не пошло»

Боец UFC Сергей Морозов в интервью «Вестник ММА» рассказал о своем отношении к допингу:

«Мы же все люди. Кто-то пробует. Я сам, если честно, пробовал моментами. Мне не пошло это вообще. Мне лучше просто заниматься, тренироваться, вовремя витамины пить. БАДы простые, комплексы витаминов, минералов пропивать. Просто кому-то это идет, кому-то нет. Мне не пошло. Я наоборот в яму попадаю, себя не чувствую. Это все было до UFC. А и иначе я бы там ни один допинг-контроль не прошел. Меня же до подписания полгода или даже больше проверяли. Прежде чем контракт с UFC подписывать, ты же подписываешь контракт с USADА. Когда ты с USADA подписываешь, они тебя начинают тестировать. Только подписался — сразу приезжают, тестируют. Тебе бой могут полгода-год не давать. Меня восемь месяцев так тестировали»

Дзюдоистка Айгерим Абилкадирова – возможно, самая красивая спортсменка из Казахстана

Бокс, UFC и NAIZA. ТОП-5 событий из мира единоборств 2022 года по мнению читателей Sports.ru Казахстан

Жалгас Жумагулов о продолжении карьеры в UFC: «По контракту еще один бой»