Сергей Морозов о поражении Исмагулова: «Тяжело об этом говорить»

Казахстанский боец UFC Сергей Морозов высказал мнение о карьере Дамира Исмагулова после его поражения от Армана Царукяна.

– Какой у вас с ним был разговор после этого? Ты считаешь, что он не проиграл?

Жумагулов попал в топ-8 бойцов UFC, кто нанес больше всего ударов ногами. Я не знаю, куда они там смотрят.

Был тяжелый разговор. Мы понимаем, что UFC ему статистику подпортил. Он старается, пашет, не останавливается ни на чем. Он не из тех бойцов, что дошли до определенного уровня и ничего не меняют. Всегда с ним что-то пробуем, методики. Видно что он растет и прибавляет из боя в бой. Но пока руку ему не поднимают к сожалению...Тяжело об этом говорить, – сказал Морозов в интервью «Вестнику MMA».

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