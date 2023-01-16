Сергей Морозов: «Нет желания больше драться»

Боец UFC Сергей Морозов в интервью «Вестнику ММА» признался ответил на вопрос о своей мотивации:

«Если честно, давно уже этого желания нет — больше драться. Раньше хотелось в М-1 попасть, пояс выиграть. Когда пояс выиграл, хотелось в UFC попасть, там себя попробовать. В UFC попал, там побился. И взлеты, и падения тоже были после М-1. Уже вообще особого желания драться даже нет. Примерно уже понимаю, что я могу, что я из себя представляю. Это уже многие увидели, кто бы что ни говорил. Сейчас уже все увидели мой реальный уровень, что я могу драться. Тренеры это всё понимают, ребята понимают. Все те, с кем я бился, — они все из топ-15, кроме крайнего боя. Они или сейчас в топ-15, или были там. Со всеми я нормально конкурировал»

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