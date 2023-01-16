Боец UFC Морозов: «Я понимаю, что ислам и MMA – несовместивые вещи»

Теги UFC MMA Sports.ru - Казахстан Сергей Морозов Спорт Казахстана

 Казахстанский боец UFC Сергей Морозов выразил свое мнение о сочетании религии и MMA.

– Как ты сочетаешь религию и бои без правил?

– Ислам – это религия добра, религия единобожия. Я понимаю, что это несовместимые вещи. У меня внутри идет очень большая борьба. И больше чем уверен, что большинство тех, кто берет ислам чистым, без какого-либо радикализма, они это все понимают. У кого-то большой путь проделан. Кто-то хочет выиграть пояс и поставить точку... Кто хочет заработать или добить свой результат. Многие хотят оставить бои. Я много с кем общался и здесь, и в Америке, в России. Многие все понимают и хотят MMA оставить. 

Напомним, уроженец Казахстана Морозов ранее принял ислам.

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1 комментарий

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MATRiX
Крассавчик, всё правильно. Вот только не так много людей оставляет. Когда с детства тренировался и тебя к этому готовили, спустя все эти года очень тяжело взять и отказаться от мечты ради Всевышнего.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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