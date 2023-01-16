Боец UFC Морозов: «Я понимаю, что ислам и MMA – несовместивые вещи»

Казахстанский боец UFC Сергей Морозов выразил свое мнение о сочетании религии и MMA.

– Как ты сочетаешь религию и бои без правил?

– Ислам – это религия добра, религия единобожия. Я понимаю, что это несовместимые вещи. У меня внутри идет очень большая борьба. И больше чем уверен, что большинство тех, кто берет ислам чистым, без какого-либо радикализма, они это все понимают. У кого-то большой путь проделан. Кто-то хочет выиграть пояс и поставить точку... Кто хочет заработать или добить свой результат. Многие хотят оставить бои. Я много с кем общался и здесь, и в Америке, в России. Многие все понимают и хотят MMA оставить.

Напомним, уроженец Казахстана Морозов ранее принял ислам.

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