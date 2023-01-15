Сергей Морозов обратился у Умару Нурмагомедову: «С яркой победой»

Казахстанский боец UFC Сергей Морозов оставил комментарий под постом Умара Нурмагомедова, посвященном победе над Рони Барселосом нокаутом.

«С яркой победой!», – написал Морозов.

Стоит отметить, что именно Усман стал первым соперником Морозова в UFC. Тот бой завершился победой российского бойца удушающим.

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